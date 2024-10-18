Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СМИ придумывают сказки». Тен Хаг отреагировал на слухи о своём увольнении из «МЮ»

«СМИ придумывают сказки». Тен Хаг отреагировал на слухи о своём увольнении из «МЮ»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию СМИ, что руководство «красных дьяволов» собирается уволить его в ближайшее время.

«Весь этот шум идёт только от некоторых СМИ, придумывающих истории и сказки. Они распространяют ложь. Некоторые журналисты не верят в то, что я говорю. Мне довелось увидеть их статьи», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что нидерландский специалист может быть уволен по итогам двух ближайших матчей «Манчестер Юнайтед»: с «Брентфордом» (19 октября) и «Фенербахче» (24 октября).

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» включил Монтеллу в шорт-лист на должность тренера — Ajansspor
Daily Mail: Томас Франк — главный кандидат на замену тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android