Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: если «Спартак» проиграет «Краснодару», до свидания чемпионство

Андрей Канчельскис: если «Спартак» проиграет «Краснодару», до свидания чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится завтра, 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что в матче «Спартак» — «Краснодар» стоит ждать хорошей игры и много голов. «Спартаку» сейчас некуда деваться — команда в турнирной таблице выглядит не очень. Поэтому им нужна только победа. Если «Спартак» выиграет, то вступает в борьбу за чемпионство. А если проиграет, до свидания. Но мне кажется, что в этом матче будет ничья.

«Спартак» у себя дома захочет прервать беспроигрышную серию «Краснодара». На южанах может сказаться, что у них уехало в сборные много легионеров. Непонятно, в какой форме они приедут, ведь сейчас очень долго добираться. Это один из главных факторов для победы «Спартака». Поэтому красно-белых не устроит даже ничья», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» остановит лидера, а Дзюба огорчит «Зенит»? Интриги 12-го тура РПЛ
«Спартак» остановит лидера, а Дзюба огорчит «Зенит»? Интриги 12-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android