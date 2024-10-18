Андрей Канчельскис: если «Спартак» проиграет «Краснодару», до свидания чемпионство

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится завтра, 19 октября.

«Думаю, что в матче «Спартак» — «Краснодар» стоит ждать хорошей игры и много голов. «Спартаку» сейчас некуда деваться — команда в турнирной таблице выглядит не очень. Поэтому им нужна только победа. Если «Спартак» выиграет, то вступает в борьбу за чемпионство. А если проиграет, до свидания. Но мне кажется, что в этом матче будет ничья.

«Спартак» у себя дома захочет прервать беспроигрышную серию «Краснодара». На южанах может сказаться, что у них уехало в сборные много легионеров. Непонятно, в какой форме они приедут, ведь сейчас очень долго добираться. Это один из главных факторов для победы «Спартака». Поэтому красно-белых не устроит даже ничья», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.