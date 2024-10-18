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«Акрон» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

«Акрон» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'    

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Волков, Бакаев, Бокоев, Данилин, Джурашович, Дзюба, Димоски, Кузьмин, Лончар, Савичев, Эсковал.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Барриос, Вендел, Гонду, Густаво Мантуан, Кассьерра, Клаудиньо, Мостовой, Нино, Сантос.

После 11 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, заработав 26 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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