Объявлены судейские назначения на матчи 15-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 15-го тура Мелбет Первой Лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Ротор» — «КАМАЗ»: Инал Танашев (Нальчик) – Эдуард Шарипов (Уфа), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«Сочи» — «Родина»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Степан Щербаков (Омск), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Владислав Шипков (Краснодар), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Черноморец» — «Нефтехимик»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар), VAR – Ян Бобровский (Санкт-Петербург), AVAR – Александр Богданов (Верея), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург);

«СКА-Хабаровск» — «Урал»: Кирилл Силантьев (Самара) – Евгений Синянский (Ярославль), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Александр Лапин (Уфа), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);

«Енисей» — «Уфа»: Владимир Фалов (Москва) – Максим Каюмов (Москва), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Михаил Воробьев (Новосибирск), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Сокол» — «Алания»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Алексей Линкин (Воронеж), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Артем Катайкин (Самара), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Шинник» — «Балтика»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Тюмень» — «Торпедо» Москва: Богдан Головко (Волгоград) – Михаил Кистанов (Энгельс), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Яков Брегман (Москва);

«Чайка» — «Арсенал» Тула: Сергей Чебан (Москва) – Александр Приходько (Москва), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Руслан Киселёв (Томск).