В «Реале» считают, что игрок «Ньюкасла» может стать заменой для Тони Крооса

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 24-летнему центральному полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали. Об этом сообщает Milan Live.

По информации источника, «сливочные» видят в итальянском футболисте замену для бывшего полузащитника команды Тони Крооса, завершившего карьеру минувшим летом. «Сороки» могут согласиться продать Тонали в «Реал», если «Королевский клуб» предложит сумму в размере € 50 млн.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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