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«Монако» — «Лилль»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:45

«Монако» — «Лилль»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:45
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Сегодня, 18 октября, в матче 8-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «Лилль». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды обменялись победами. «Лилль» выиграл дома в первом круге со счётом 2:0, а «Монако» во втором — 1:0.

«Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за семь матчей. «Лилль» располагается на пятой строчке, заработав 13 очков.

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