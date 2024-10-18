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Тренер «Зенита» Семак объяснил отсутствие Эраковича в заявке на матч с «Акроном»

Тренер «Зенита» Семак объяснил отсутствие Эраковича в заявке на матч с «Акроном»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отсутствии сербского центрального защитника Страхини Эраковича в заявке на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'    

«Эракович поздно вернулся из расположения сборной Сербии, и мы посчитали, что у него будет недостаточно времени на восстановление. Поэтому оставили его дома, чтобы он восстанавливался. Будет готовиться к следующей игре», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится сегодня, 18 октября. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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