Тренер «Зенита» Семак объяснил отсутствие Эраковича в заявке на матч с «Акроном»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отсутствии сербского центрального защитника Страхини Эраковича в заявке на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном».

«Эракович поздно вернулся из расположения сборной Сербии, и мы посчитали, что у него будет недостаточно времени на восстановление. Поэтому оставили его дома, чтобы он восстанавливался. Будет готовиться к следующей игре», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится сегодня, 18 октября. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.