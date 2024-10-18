«Настраиваемся повторить». Игрок «Спартака» Умяров — о предстоящем матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в субботу, 19 октября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Встретиться с лидером сразу после международной паузы — это плюс или минус? Календарь мы не выбираем, поэтому нужно просто принять это как данность. «Краснодар» набрал ход, выиграл в чемпионате восемь матчей подряд. И по делу лидирует. Но ведь в концовке прошлого сезона мы обыграли этого соперника дома. Настраиваемся повторить», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».