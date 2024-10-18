Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент казахстанской федерации заявил, что Черчесов не извинился за шутку о языке

Президент казахстанской федерации заявил, что Черчесов не извинился за шутку о языке
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не приносил извинений за слова о казахском языке.

«У нас есть комитет по этике, он принял решение, что в словах Саламовича не было злого умысла, но шутка выходит за рамки, и выписал штраф. Мы с ним поговорили — они с журналистом пошутили и оба были неправы. У него не было злого умысла — с чего ему извиняться, ведь он не имел в виду ничего плохого. Я бы тоже не извинился.

С точки зрения этичности можно было не выходить за рамки, но раз вышло, значит, есть проблема. Раз она существует, значит, есть вопрос. Естественно, оштрафовали на пару тысяч долларов. Но как таковой большой проблемы нет, её больше раздули, и какое-то решение комитета по этике должно было быть. Сейчас уже всё успокоилось», — приводит слова Барменкулова «РИА Новости Спорт».

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня. Сумма штрафа за его высказывания о государственном языке составила 738 тысяч казахстанских тенге (примерно 146 тысяч рублей).

Материалы по теме
«Задают на казахском — он не может ответить. Это неправильно?» Канчельскис — о Черчесове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android