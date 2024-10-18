Президент казахстанской федерации заявил, что Черчесов не извинился за шутку о языке

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не приносил извинений за слова о казахском языке.

«У нас есть комитет по этике, он принял решение, что в словах Саламовича не было злого умысла, но шутка выходит за рамки, и выписал штраф. Мы с ним поговорили — они с журналистом пошутили и оба были неправы. У него не было злого умысла — с чего ему извиняться, ведь он не имел в виду ничего плохого. Я бы тоже не извинился.

С точки зрения этичности можно было не выходить за рамки, но раз вышло, значит, есть проблема. Раз она существует, значит, есть вопрос. Естественно, оштрафовали на пару тысяч долларов. Но как таковой большой проблемы нет, её больше раздули, и какое-то решение комитета по этике должно было быть. Сейчас уже всё успокоилось», — приводит слова Барменкулова «РИА Новости Спорт».

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня. Сумма штрафа за его высказывания о государственном языке составила 738 тысяч казахстанских тенге (примерно 146 тысяч рублей).