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Гвардиола уверен, что в «Сити» знают, кто станет новым тренером команды после его ухода

Гвардиола уверен, что в «Сити» знают, кто станет новым тренером команды после его ухода
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что руководство «горожан» уже знает, кто сможет заменить его в случае ухода испанского специалиста из клуба.

«Я почти уверен, что у клуба есть варианты на тот случай, если я уйду. Рано или поздно это произойдёт. Клуб готов к такому исходу. Это не станет неожиданностью.

Я не буду откладывать каждое действие, зная, что это может создать проблемы для клуба. Если бы чувствовал, что это [моё нахождение в клубе] проблема прямо сейчас, то принял бы необходимое решение как можно быстрее. Однако у меня нет такого ощущения», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Ранее Гвардиола заявил об отсутствии у него решения относительно продолжения карьеры в «Манчестер Сити».

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