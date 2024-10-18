Синицын: философия «Краснодара» не поменялась. Трофеи — не самое простое дело

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре «быков» в нынешнем сезоне, а также поделился мыслями о возможном чемпионстве клуба в РПЛ.

«Вопросы по игре остаются, когда нет результата. Да, нет фееричности, но команда прибавила в прагматичности, выглядит целостно. «Краснодар» в восьми играх одержал восемь побед. Был повержен «Зенит», один из претендентов на чемпионство. «Краснодар» сейчас выглядит более монолитно.

Думаю, что философия «Краснодара» не поменялась. Трофеи — это не самое простое дело. Претенденты на чемпионство всегда есть. Но минимально допущенные ошибки становятся фатальными, что не позволило в прошлом сезоне «Краснодару» занять первое место. Если «Краснодар» продолжит играть дальше, как и сейчас, то команда будет одним из претендентов на золото. Понятно, что есть несколько претендентов, но на данный момент «Краснодар» выглядит целостнее других команд», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.