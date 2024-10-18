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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого возглавил таблицу чемпионата Китая после победы над «Хэнанем»

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого возглавил таблицу чемпионата Китая после победы над «Хэнанем»
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Сегодня, 18 октября, состоялся матч 28-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Хэнань». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Китай — Суперлига . 28-й тур
18 октября 2024, пятница. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 1
Хэнань
Чжэнчжоу
0:1 Covic – 62'     1:1 Карлуш – 64'     2:1 Си – 89'    

На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Хэнаня» Неманья Чович. Спустя две минуты игрок «Шанхая» Жоау Карлуш сравнял счёт. Победу хозяевам принёс гол полузащитника У Си.

Благодаря этой победе команда Леонида Слуцкого возглавила турнирную таблицу чемпионата Китая. В активе «Шанхай Шэньхуа» стало 73 очка. «Хэнань» с 34 очками занимает восьмое место. Отметим, что главный конкурент команды Слуцкого «Шанхай Порт» свой матч 28-го тура проиграл. Шанхайцы уступили клубу «Чэнду Жунчэн» (1:3) и теперь находятся на второй строчке с 72 очками. До конца чемпионата осталось два тура.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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