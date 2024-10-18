Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Тоттенхэма» — самый быстрый игрок нынешнего сезона АПЛ, Холанд — четвёртый

Защитник «Тоттенхэма» — самый быстрый игрок нынешнего сезона АПЛ, Холанд — четвёртый
Комментарии

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен стал самым быстрым футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, разогнавшись до 37,1 км/ч. На второй строчке расположился полузащитник «Вулверхэмптона» Карлос Боргес с показателем в 36,6 км/ч. Замыкает тройку лидеров вингер «Ноттингем Форрест» Энтони Эланга — 35,9 км/ч. Об этом информирует BBC.

На четвёртом месте находится нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который смог разогнаться до скорости 35,7 км/ч. На пятой строчке расположился вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли — 35,6 км/ч.

После семи туров английской Премьер-лиги первое место занимает «Ливерпуль», второе — «Манчестер Сити», третье — «Арсенал».

Материалы по теме
«Ман Сити» не намерен продавать Холанда летом, несмотря на интерес «Барселоны» — TEAMtalk

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android