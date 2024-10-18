Защитник «Тоттенхэма» — самый быстрый игрок нынешнего сезона АПЛ, Холанд — четвёртый

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен стал самым быстрым футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, разогнавшись до 37,1 км/ч. На второй строчке расположился полузащитник «Вулверхэмптона» Карлос Боргес с показателем в 36,6 км/ч. Замыкает тройку лидеров вингер «Ноттингем Форрест» Энтони Эланга — 35,9 км/ч. Об этом информирует BBC.

На четвёртом месте находится нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который смог разогнаться до скорости 35,7 км/ч. На пятой строчке расположился вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли — 35,6 км/ч.

После семи туров английской Премьер-лиги первое место занимает «Ливерпуль», второе — «Манчестер Сити», третье — «Арсенал».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: