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Непомнящий: российские тренеры будут востребованы после победы Слуцкого в чемпионате Китая

Непомнящий: российские тренеры будут востребованы после победы Слуцкого в чемпионате Китая
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о работе Леонида Слуцкого, возглавляющего китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Дай бог, чтобы у команды Слуцкого всё закончилось успешно. Леонид работает успешно, и я доволен этим. За Слуцким следят, его не просто так пригласили в китайский клуб. Это позитивный момент, ведь после возможной победы команды Слуцкого в чемпионате Китая рынок российских тренеров будет более востребован», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

53-летний Леонид Слуцкий официально возглавил китайский клуб с 1 января 2024 года. Ранее он работал в казанском «Рубине».

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