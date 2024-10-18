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Гвардиола — о Тухеле: некоторые люди считают, что они лучше. Такое в России например

Гвардиола — о Тухеле: некоторые люди считают, что они лучше. Такое в России например
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля в национальную команду Англии.

«Томас Тухель – главный тренер, я должен поздравить его и Английскую федерацию футбола. Это большая работа, после девяти лет здесь я желаю ему всего наилучшего. Не мы решаем, где рождаемся. Мама и папа решают это, а через девять месяцев мы здесь. Я не принимал решение, быть ли мне каталонцем, вы не решали, быть ли англичанами.

Федерация выбрала иностранного тренера с отличным послужным списком, буду поддерживать его безоговорочно. Если он выиграет, его будут хвалить, проиграет – ругать. Но его национальность не имеет значения. Я знаю, мы гордимся тем, откуда мы родом, но мир такой большой. Нужно быть открытым. Я приехал сюда, чтобы учиться у вас.

Некоторые люди считают, что они лучше других, это происходит во всём мире. Это происходит на Украине, в России, в Израиле и в некоторых частях Африки, где люди считают себя лучше других. Мне не нравится, когда люди критикуют только потому, что кто-то родился в другом месте», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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