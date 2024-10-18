Ловчев: Дзюбе осталось немного, чтобы остаться во всех источниках о футболе

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о значимости для российского футбола 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Дзюба — один из самых больших наших футболистов последнего десятилетия. Дзюба также шоумен. О нём постоянно говорят, из каждого утюга, что он забил этим, не хочет работать с этим.

Он футболист от бога, его не брали в сборную, а он приехал на чемпионат мира и помог. Он хорошо играет в футбол. Стрельцова помнят все, а он спринтером не был, он отдавал пяткой. Дзюбе осталось немного забить, и он останется во всех источниках о футболе. Он везде прославился, в том числе в Томске, в Ростове», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В матче 10‑го тура РПЛ с «Ростовом» Дзюба забил свой первый мяч в составе «Акрона», в который он перешёл в сентябре. Для россиянина этот гол стал 230‑м в карьере. На данный момент лучшим бомбардиром в истории российского футбола является Александр Кержаков, который завершил профессиональную карьеру в 2017 году, на его счету 233 гола. Дмитрий Лоськов является рекордсменом по системе «гол+пас» (120+145) за всю историю чемпионата России. Чтобы его догнать, Дзюбе (161+98) необходимо набрать шесть очков.