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Игрок «Спартака» Умяров ответил, чем опасен «Краснодар»

Игрок «Спартака» Умяров ответил, чем опасен «Краснодар»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказал мнение, чем особенно опасен «Краснодар». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» состоится в субботу, 19 октября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П2

«Во-первых, там собраны индивидуально очень сильные футболисты. Тот же Кордоба или же Сперцян — игра строится за счёт них. К тому же в этом сезоне «Краснодар» достаточно организованно действует в обороне. Нас ждёт тяжёлый матч», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

«Краснодар» (27) возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 11-го тура. «Спартак» (19) находится на шестой строчке.

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