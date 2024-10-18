Игрок «Спартака» Умяров ответил, чем опасен «Краснодар»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказал мнение, чем особенно опасен «Краснодар». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» состоится в субботу, 19 октября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Во-первых, там собраны индивидуально очень сильные футболисты. Тот же Кордоба или же Сперцян — игра строится за счёт них. К тому же в этом сезоне «Краснодар» достаточно организованно действует в обороне. Нас ждёт тяжёлый матч», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

«Краснодар» (27) возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 11-го тура. «Спартак» (19) находится на шестой строчке.