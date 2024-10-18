Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Амброзини: мы должны быть готовы, что Мальдини может перейти в «Ювентус» или «Интер»

Амброзини: мы должны быть готовы, что Мальдини может перейти в «Ювентус» или «Интер»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини поделился мыслями о перспективах воспитанника «россонери» Даниэля Мальдини, ныне выступающего за «Монцу».

«Мы должны быть готовы к тому, что он может пойти по другому пути, даже перейти в «Ювентус» или «Интер». В данный момент он не дотягивает до этого уровня, но он сделал шаг вперёд по сравнению с тем, каким он был год назад, с точки зрения присутствия на поле и способностей.

Он продолжает совершенствоваться физически, я не знаю, куда он может пойти дальше. Я думаю, что ему следует поддерживать высокий уровень амбиций и продолжать получать игровую практику. С точки зрения физических данных, техники и смелости у него есть всё, но чтобы сделать ещё один шаг, нам нужно посмотреть, насколько он может быть последовательным», — приводит слова Амброзини Football Italia.

Материалы по теме
Новый Мальдини — не такой, как отец и дед. Но уже добился уникального достижения в Италии
Новый Мальдини — не такой, как отец и дед. Но уже добился уникального достижения в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android