Амброзини: мы должны быть готовы, что Мальдини может перейти в «Ювентус» или «Интер»

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини поделился мыслями о перспективах воспитанника «россонери» Даниэля Мальдини, ныне выступающего за «Монцу».

«Мы должны быть готовы к тому, что он может пойти по другому пути, даже перейти в «Ювентус» или «Интер». В данный момент он не дотягивает до этого уровня, но он сделал шаг вперёд по сравнению с тем, каким он был год назад, с точки зрения присутствия на поле и способностей.

Он продолжает совершенствоваться физически, я не знаю, куда он может пойти дальше. Я думаю, что ему следует поддерживать высокий уровень амбиций и продолжать получать игровую практику. С точки зрения физических данных, техники и смелости у него есть всё, но чтобы сделать ещё один шаг, нам нужно посмотреть, насколько он может быть последовательным», — приводит слова Амброзини Football Italia.