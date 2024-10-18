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Полузащитник «Спартака» Умяров назвал тройку самых неудобных оппонентов в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Умяров назвал тройку самых неудобных оппонентов в РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о самых неудобных оппонентах в Российской Премьер-Лиге.

«Кордоба входит в топ-3 самых неудобных оппонентов? В тройку я точно включу Вендела. Пожалуй, это самый топовый игрок нашей лиги на сегодня. А дальше как раз Сперцян и Кордоба. Но это, конечно, если не брать игроков «Спартака», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наиль Умяров провёл 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

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