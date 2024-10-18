Сенников поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Матч состоится 19 октября в 16:30 мск.

«Сложно предположить, сможет ли «Спартак» прервать беспроигрышную серию «Краснодара». Красно-белые сейчас находятся в хорошей форме и им есть что противопоставить, несмотря на поражение от «Локомотива» и невзрачную игру.

Самое главное, чтобы Станкович угадал с составом. «Краснодар» же играет стабильно и выглядит попредпочтительнее, но на команду может повлиять долгая дорога до Москвы», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.