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Сенников поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»

Сенников поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Матч состоится 19 октября в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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X
П2

«Сложно предположить, сможет ли «Спартак» прервать беспроигрышную серию «Краснодара». Красно-белые сейчас находятся в хорошей форме и им есть что противопоставить, несмотря на поражение от «Локомотива» и невзрачную игру.

Самое главное, чтобы Станкович угадал с составом. «Краснодар» же играет стабильно и выглядит попредпочтительнее, но на команду может повлиять долгая дорога до Москвы», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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