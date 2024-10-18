Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судьи РПЛ и VAR прошли учебно-тренировочный сбор в Москве

Судьи РПЛ и VAR прошли учебно-тренировочный сбор в Москве
Комментарии

Судьи РПЛ и VAR приняли участие в учебно-тренировочном сборе в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал РФС.

Отмечается, что в сборе приняли участие 28 судей и два арбитра Первой лиги с лицензией VAR, для помощников судей РПЛ прошёл брифинг в онлайн-формате.

Руководитель Департамента судейства РФС Милорад Мажич и менеджер VAR Далибор Джурджевич во время паузы на матчи сборных провели лекционные занятия с разбором спорных моментов прошедших туров матчей РПЛ и Фонбет Кубка России, а также чемпионатов других стран. Также на сборе прошла тренировка на специальную выносливость и работоспособность судей.

Материалы по теме
«Непонятно, неоднозначно, странно». Данил Глебов — о судействе в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android