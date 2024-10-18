Судьи РПЛ и VAR прошли учебно-тренировочный сбор в Москве

Судьи РПЛ и VAR приняли участие в учебно-тренировочном сборе в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал РФС.

Отмечается, что в сборе приняли участие 28 судей и два арбитра Первой лиги с лицензией VAR, для помощников судей РПЛ прошёл брифинг в онлайн-формате.

Руководитель Департамента судейства РФС Милорад Мажич и менеджер VAR Далибор Джурджевич во время паузы на матчи сборных провели лекционные занятия с разбором спорных моментов прошедших туров матчей РПЛ и Фонбет Кубка России, а также чемпионатов других стран. Также на сборе прошла тренировка на специальную выносливость и работоспособность судей.