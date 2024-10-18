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Синицын: «Краснодару» удаётся забивать по четыре мяча, но всегда так играть невозможно

Синицын: «Краснодару» удаётся забивать по четыре мяча, но всегда так играть невозможно
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын ответил на вопрос, доволен ли он игрой «быков» в нынешнем сезоне.

«Это надо спрашивать у Галицкого, доволен ли он игрой команды. Я не могу говорить, будет ли он доволен. Есть игра как таковая, она приносит плоды, и в некоторых матчах удаётся забивать по четыре мяча. Но всегда так играть невозможно, потому что все стараются сыграть надёжно. Уровень чемпионата выравнялся, и очки всем даются не так просто.

По поводу недовольства игрой надо спрашивать у Сергея Николаевича. Какие у него приоритеты и как он видит состояние команды и уровень её игры», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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