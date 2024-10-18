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Тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем в стане «красных дьяволов» на фоне слухов о его возможном увольнении из клуба.

«Мы в клубе придерживаемся единого мнения [на этот счёт]. Я уверен в этом. Внутри клуба всё спокойно. Конечно, мы обсуждаем наше положение и ситуацию, но мы придерживаемся плана», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 14-е место. В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Брентфордом». Игра состоится завтра, 19 октября, в 17:00 мск.

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