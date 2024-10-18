ЭСК: судья правильно засчитал гол «Родины» в ворота «Енисея» в матче Первой лиги

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение красноярского «Енисея» с просьбой оценить работу арбитра Александра Машлякевича в эпизоде с взятием ворот команды на 71-й минуте матча с московской «Родиной» (1:1).

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Енисей» на 71-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся у комиссии ракурсы видеосъёмки данного игрового эпизода не позволяют комиссии делать выводы о том, что ассистентом было принято очевидно ошибочное решение о пересечении мяча по воздуху линии ворот команды «Енисей» между стойками. Изучив все ракурсы, комиссия отмечает, что вратарь команды «Енисей», полностью находясь за линией ворот, выбивал мяч по направлению вверх и в сторону игрового поля, после чего мяч ударился в нижнюю часть перекладины ворот и вылетел в поле.

Учитывая траекторию полёта мяча и расположение вратаря, играющего в мяч, комиссия поддерживает решение ассистента, хоть он и принимал это решение, не находясь в оптимальной позиции, однако он мог и с этой позиции определить пересечение мяча линии ворот. Ввиду отсутствия доказательств очевидной ошибки ассистента, комиссия единогласно поддерживает его решение и решение судьи засчитать взятие ворот.

Комиссия отмечает, что VAR также не имел ракурсов, доказывающих очевидную ошибку решения ассистента, зафиксировавшего взятие ворот, в связи с чем поддерживает решение VAR не вмешиваться в игровую ситуацию в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.