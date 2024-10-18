Экс-тренер «Локо» Юрий Сёмин: в матче «Спартака» и «Краснодара» обе команды будут фавориты

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» будет принимать «Краснодар».

«Краснодар» и «Спартак» будут в равных условиях, так как была пауза на матчи сборных. Многие команды отправляли в национальные команды большое количество футболистов, особенно в Южную Америку.

Да, у «Краснодара» пока что ни одного поражения, но когда-нибудь они должны проиграть. Краснодарцы в этом году играют стабильно. Для меня в этой игре будет два фаворита – и «Спартак», и «Краснодар», у каждого клуба свои козыри», — приводит слова Сёмина Metaratings.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 27 очков.