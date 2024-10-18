Нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы на 10-й минуте матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Он был заменён на Жилсона Беншимола.

Команды играют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

После 11 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, заработав 26 очков.