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«Удачи, Ханси!» Хави поделился совместной фотографией с Фликом

«Удачи, Ханси!» Хави поделился совместной фотографией с Фликом
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией с немецким специалистом Ханс-Дитером Фликом, возглавляющим каталонский клуб на текущий момент.

Фото: Из личного архива Хави Эрнандеса

«Удачи, Ханси! Вперёд «Барса!» — прокомментировал фотографию Хави.

Напомним, Хави занимал должность главного тренера сине-гранатовых с 2021 года по июнь 2024 года. В конце января нынешнего года Хави заявил, что покинет клуб по окончании сезона-2023/2024. Однако 25 апреля «Барселона» объявила, что он останется на своём посту. Несмотря на это, в мае каталонский клуб объявил об увольнении испанского тренера. СМИ сообщали, что у него возник конфликт с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

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