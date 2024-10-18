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Апелляционный комитет РФС отказал в удовлетворении жалобы экс-спортдиректора «Оренбурга»

Апелляционный комитет РФС отказал в удовлетворении жалобы экс-спортдиректора «Оренбурга»
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отказал в удовлетворении жалобы бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который ранее был отстранён комитетом РФС по этике от любой связанной с футболом деятельности на три года (два из которых — условно).

«Отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Андреева на решение комитета РФС по этике от 30 августа 2024 года.

Оставить решение комитета РФС по этике от 30 августа 2024 года в силе», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

Дмитрий Андреев в резкой форме высказался в адрес судейской бригады, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров на выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Позднее он покинул свою должность в «Оренбурге».

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