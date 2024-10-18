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«Акрон» — «Зенит»: Мостовой открыл счёт на 16-й минуте

«Акрон» — «Зенит»: Мостовой открыл счёт на 16-й минуте
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт во встрече — 0:1.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'    

На 10-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы, его заменил Жилсон Беншимол. Затем спустя шесть минут полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт.

После 11 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, заработав 26 очков.

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