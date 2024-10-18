Пикущак: как можно говорить о невнятной игре «Краснодара», если они идут в лидерах

Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак высказался об игре «быков» в нынешнем сезоне.

«Как можно говорить о невнятной игре, если команда идёт в лидерах. Я бы не стал так говорить. «Краснодар» неплохо играет и доминирует в определённых матчах.

Я думаю, что философия команды никак не поменялась. Возможно, добавились какие-то детали. Думаю, что философию в клубе не меняют на переправе.

Будет ли Галицкий доволен чемпионством при плохой игре? Какой из владельцев клуба не будет доволен. Я не считаю, что игра «Краснодара» незрелищная. Команда сейчас показывает неплохой уровень футбола», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.