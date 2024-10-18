В «Барселоне» назвали виновника в травме Ламина Ямаля

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался относительно травмы 17-летнего крайнего нападающего Ламина Ямаля, полученной им во время матча 3-го тура группового этапа Лиги наций с Данией (1:0).

«Нужно обсуждать календарь. Я считаю, что здесь нет вины тренера [Луиса де ла Фуэнте]. Он не виноват в существовании Лиги наций. Раньше официальных игр было меньше, а теперь необходимо каждую встречу проводить как матч жизни. Это то, что следует проанализировать», — приводит слова Деку RAC1.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 14 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице: