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В «Барселоне» назвали виновника в травме Ламина Ямаля

В «Барселоне» назвали виновника в травме Ламина Ямаля
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался относительно травмы 17-летнего крайнего нападающего Ламина Ямаля, полученной им во время матча 3-го тура группового этапа Лиги наций с Данией (1:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

«Нужно обсуждать календарь. Я считаю, что здесь нет вины тренера [Луиса де ла Фуэнте]. Он не виноват в существовании Лиги наций. Раньше официальных игр было меньше, а теперь необходимо каждую встречу проводить как матч жизни. Это то, что следует проанализировать», — приводит слова Деку RAC1.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 14 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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