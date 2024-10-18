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Наиль Умяров назвал своих конкурентов по позиции в «Спартаке»

Наиль Умяров назвал своих конкурентов по позиции в «Спартаке»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о прямом конкуренте по позиции в команде.

«Кого можно назвать моим прямым конкурентом по позиции? Пруцева, Литвинова. Изначально на этом месте на сборах действовал Мартинс. Конкуренция в центре у нас в любом случае большая.

Конечно, я рад, что на данный момент тренер доверяет место в старте мне. Я привык к роли единственного опорника при двух «восьмёрках», которые иногда даже вдвоём убегают вперёд. Для схемы 4-3-3 это нормальная ситуация. Помимо меня, ещё есть крайние защитники, которые всегда готовы подстраховать в центре», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

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