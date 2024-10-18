В «Реале» жалеют о приглашении Килиана Мбаппе в клуб — журналист Ромен Молина

Журналист Ромен Молина, работающий с BBC и The New York Times, заявил, что в мадридском «Реале» жалеют, что минувшим летом подписали контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

«Они [«Реал»] сожалеют, что пригласили его. Я гарантирую это. Мне рассказали об этом не под запись.

[Перес] всегда любил звёздных игроков. У него сложились родственные отношения с Мбаппе. Но в клубе расстроены [из-за подписания Мбаппе], во-первых, по причине уровня его выступлений, который совсем не соответствует ожиданиям. Во-вторых, в раздевалке теперь всё тоже не очень хорошо. Хотя, возможно, это не вина Килиана.

Я думаю, «Реал» совершил большую ошибку. У него не было предсезонной подготовки, он сразу начал играть [в официальных матчах], в отличие от Беллингема», — приводит слова Молины Daily Mail со ссылкой на Colinterview.

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