Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» жалеют о приглашении Килиана Мбаппе в клуб — журналист Ромен Молина

В «Реале» жалеют о приглашении Килиана Мбаппе в клуб — журналист Ромен Молина
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Ромен Молина, работающий с BBC и The New York Times, заявил, что в мадридском «Реале» жалеют, что минувшим летом подписали контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

«Они [«Реал»] сожалеют, что пригласили его. Я гарантирую это. Мне рассказали об этом не под запись.

[Перес] всегда любил звёздных игроков. У него сложились родственные отношения с Мбаппе. Но в клубе расстроены [из-за подписания Мбаппе], во-первых, по причине уровня его выступлений, который совсем не соответствует ожиданиям. Во-вторых, в раздевалке теперь всё тоже не очень хорошо. Хотя, возможно, это не вина Килиана.

Я думаю, «Реал» совершил большую ошибку. У него не было предсезонной подготовки, он сразу начал играть [в официальных матчах], в отличие от Беллингема», — приводит слова Молины Daily Mail со ссылкой на Colinterview.

Материалы по теме
Анчелотти — о Мбаппе: у Килиана всё хорошо, этот перерыв ему помог

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android