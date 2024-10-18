«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Самородов.

«Факел»: Беленов, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Ивлев, Мертенс, Ильин, Каштанов.

После 11 сыгранных туров грозненский «Ахмат» набрал шесть очков. Подопечные Сергея Ташуева находятся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Воронежский «Факел» имеет в своём активе семь очков и располагается на 14-й строчке.