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«Акрон» — «Зенит»: Кассьерра довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте

«Акрон» — «Зенит»: Кассьерра довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт во встрече — 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

На 10-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы, его заменил Жилсон Беншимол. Затем спустя шесть минут полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 39-й минуте снова Мостовой, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного под конец первого тайма форвард Матео Кассьерра.

После 11 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, заработав 26 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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