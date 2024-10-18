Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни отреагировал на назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии

Уэйн Руни отреагировал на назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии
Комментарии

Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни высказался о назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля на должность главного тренера национальной команды.

«Думаю, что Тухель — очень хороший тренер. Но я удивлён, что Футбольная ассоциация Англии наняла его», — приводит слова Руни Mirror.

На ноябрьских международных товарищеских матчах группового турнира Лиги наций УЕФА со сборной Англии на временной основе продолжит работать исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Ли Карсли. На этой паузе «три льва» сыграют с Грецией (11 ноября) и Ирландией (17 ноября). Соглашение с Тухелем рассчитано до 2026 года.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Англии Тухель рассказал, останется ли Кейн капитаном команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android