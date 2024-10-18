Уэйн Руни отреагировал на назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии

Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни высказался о назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля на должность главного тренера национальной команды.

«Думаю, что Тухель — очень хороший тренер. Но я удивлён, что Футбольная ассоциация Англии наняла его», — приводит слова Руни Mirror.

На ноябрьских международных товарищеских матчах группового турнира Лиги наций УЕФА со сборной Англии на временной основе продолжит работать исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Ли Карсли. На этой паузе «три льва» сыграют с Грецией (11 ноября) и Ирландией (17 ноября). Соглашение с Тухелем рассчитано до 2026 года.