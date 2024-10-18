«Дзюба как Роналду». Иван Новосельцев высказался об игре нападающего «Акрона»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев поделился мнением об игре 36-летнего нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Он пришёл в «Акрон», там отдал голевую, тут отдал. Даже в тех моментах, когда он мог бить по воротам, он отдавал передачи. Это очень важно. Он как Роналду. Тот в конце карьеры стал отдавать передачи, и Дзюба, видимо, такое же хочет повторить. С возрастом он стал мудрее, он хладнокровнее стал распоряжаться мячом, — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В шести встречах за новый клуб он отметился тремя результативными передачами и одним голом. На данный момент «Акрон» занимает восьмую строчку в таблице чемпионата, набрав 12 очков после 11 матчей.