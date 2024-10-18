Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дзюба как Роналду». Иван Новосельцев высказался об игре нападающего «Акрона»

«Дзюба как Роналду». Иван Новосельцев высказался об игре нападающего «Акрона»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев поделился мнением об игре 36-летнего нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Он пришёл в «Акрон», там отдал голевую, тут отдал. Даже в тех моментах, когда он мог бить по воротам, он отдавал передачи. Это очень важно. Он как Роналду. Тот в конце карьеры стал отдавать передачи, и Дзюба, видимо, такое же хочет повторить. С возрастом он стал мудрее, он хладнокровнее стал распоряжаться мячом, — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В шести встречах за новый клуб он отметился тремя результативными передачами и одним голом. На данный момент «Акрон» занимает восьмую строчку в таблице чемпионата, набрав 12 очков после 11 матчей.

Материалы по теме
Ловчев: Дзюбе осталось немного, чтобы остаться во всех источниках о футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android