Умяров: все видят, что Барко — по-настоящему классный игрок

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об одноклубнике аргентинце Эсекьеле Барко.

«Эсекьель появился как раз после «Оренбурга» и сразу забил со штрафного красивый гол «Химкам», который был нам очень нужен. Думаю, все видят, что Барко — по-настоящему классный игрок. Оценили это и соперники, которые действуют против него жестковато. Но думаю, что он к этому готов. Хочется пожелать Эсекьелю как можно больше голов и результативных передач. А мы поможем», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Эсекьель Барко провёл 10 матчей, в которых забил пять мячей и оформил пять голевых передач.