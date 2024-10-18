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Умяров: все видят, что Барко — по-настоящему классный игрок

Умяров: все видят, что Барко — по-настоящему классный игрок
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об одноклубнике аргентинце Эсекьеле Барко.

«Эсекьель появился как раз после «Оренбурга» и сразу забил со штрафного красивый гол «Химкам», который был нам очень нужен. Думаю, все видят, что Барко — по-настоящему классный игрок. Оценили это и соперники, которые действуют против него жестковато. Но думаю, что он к этому готов. Хочется пожелать Эсекьелю как можно больше голов и результативных передач. А мы поможем», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Эсекьель Барко провёл 10 матчей, в которых забил пять мячей и оформил пять голевых передач.

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