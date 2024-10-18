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«Барселона» и «Бавария» вступили в борьбу с «Реалом» за подписание Трента — talkSport

«Барселона» и «Бавария» вступили в борьбу с «Реалом» за подписание Трента — talkSport
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«Барселона» и «Бавария» намерены составить конкуренцию мадридскому «Реалу» за подписание 26-летнего правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает talkSport.

По информации источника, на текущий момент английский футболист не договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта, заканчивающегося летом 2025 года, однако переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Александер-Арнольд уже согласился присоединиться к «сливочным» грядущим летом в качестве свободного агента.

Защитник является воспитанником мерсисайдского клуба. За первую команду он играет с 2016 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александер-Арнольда в € 70 млн.

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