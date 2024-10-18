Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Балотелли высказался о возможном переходе Марио в «Дженоа»

Агент Балотелли высказался о возможном переходе Марио в «Дженоа»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Энцо Райола, представляющий интересы итальянского нападающего Марио Балотелли, высказался о возможном переходе форварда в «Дженоа».

«Мне повезло, что я давно знаю президента «Дженоа». Также знаю, что он большой поклонник Марио. Ему было бы приятно привести его в свой клуб. Мы ждём технического решения «Дженоа». Мы знаем, что может дать клубу Марио, и он готов. Он не может ждать, поэтому мы надеемся, что сможем быстро заключить этот союз. Конечно, мы поймём, сможем ли закрыть сделку только после игры с «Болоньей», — приводит слова Райолы Tuttomercatoweb.

На данный момент форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 650 тыс.

Материалы по теме
«Я порву эту Серию А». Марио Балотелли в жёсткой форме дал обещание стримеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android