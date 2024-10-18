Агент Балотелли высказался о возможном переходе Марио в «Дженоа»

Футбольный агент Энцо Райола, представляющий интересы итальянского нападающего Марио Балотелли, высказался о возможном переходе форварда в «Дженоа».

«Мне повезло, что я давно знаю президента «Дженоа». Также знаю, что он большой поклонник Марио. Ему было бы приятно привести его в свой клуб. Мы ждём технического решения «Дженоа». Мы знаем, что может дать клубу Марио, и он готов. Он не может ждать, поэтому мы надеемся, что сможем быстро заключить этот союз. Конечно, мы поймём, сможем ли закрыть сделку только после игры с «Болоньей», — приводит слова Райолы Tuttomercatoweb.

На данный момент форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 650 тыс.