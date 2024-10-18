Гаджи Гаджиев: «Краснодар» играет ровно, у них нет таких срывов, как у «Спартака»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» будет принимать «Краснодар».

«Обе команды примерно одного потенциала, нельзя сказать, что кто-то заметно сильнее. «Краснодар» играет более ровно, у них нет таких срывов, которые были у «Спартака». Москвичи здорово смотрелись в Санкт-Петербурге в матче с «Зенитом». И в игре с «Динамо» «Спартак» выглядел убедительно.

Многое будет зависеть от того, как готовы лидеры. Нельзя забывать, что был перерыв на матчи сборных, а выступления за сборную чаще всего негативно влияют на уровень готовности лидеров. Те, кто играет все матчи, устают, плюс ещё перелёты, а те, кто не выходил на поле, теряют игровой тонус, сидя на скамейке», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 27 очков.