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Игрок «Спартака» Умяров предположил, кто получит «Золотой мяч»

Игрок «Спартака» Умяров предположил, кто получит «Золотой мяч»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о претендентах на «Золотой мяч».

«Кто там в лидерах? Родри, Винисиус, Беллингем… Конечно, я бы хотел, чтобы приз достался игроку из центра поля. Считаю, Родри за этот год заслужил. Но не скажу, что Винисиус, Беллингем или тот же Карвахаль были хуже. Поэтому будет тяжёлый выбор.

Кто для меня сегодня лучший опорник? Родри. Это футболист, у которого есть всё. И в плане оборонительных, и в плане атакующих навыков, сумасшедшая физика. А ещё назову испанца Субименди из «Реала Сосьедад». Очень мне нравится», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

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