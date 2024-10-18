«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фейху» и укрепил своё лидерство в Про-Лиге

Завершился матч 7-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фейха». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на пятой минуте встречи. С передачи экс-защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди отличился 21-летний нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. На 66-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари удвоил преимущество хозяев. Автором результативной передачи стал Жоау Канселу. Третий мяч на 81-й минуте забил Мохаммед Аль-Кахтани с передачи экс-игрока «Зенита» Малкома.

После семи сыгранных матчей «Аль-Хиляль» располагается на первой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 21 очко. «Аль-Фейха» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав пять очков.