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«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фейху» и укрепил своё лидерство в Про-Лиге

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фейху» и укрепил своё лидерство в Про-Лиге
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Завершился матч 7-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фейха». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 7-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
1:0 Леонардо – 5'     2:0 Аль-Давсари – 65'     3:0 Аль-Кахтани – 81'    

Первый гол в матче был забит на пятой минуте встречи. С передачи экс-защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди отличился 21-летний нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. На 66-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари удвоил преимущество хозяев. Автором результативной передачи стал Жоау Канселу. Третий мяч на 81-й минуте забил Мохаммед Аль-Кахтани с передачи экс-игрока «Зенита» Малкома.

После семи сыгранных матчей «Аль-Хиляль» располагается на первой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 21 очко. «Аль-Фейха» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав пять очков.

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