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В ЦАР заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России

В ЦАР заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России
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Министр по делам молодёжи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республики Доненг Ванзумон предложил провести товарищеский матч между сборными ЦАР и России.

«Министр осудил санкции со стороны международных организаций, связанные с отстранением россиян от международных соревнований. Также Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», — приводит слова посольства РФ в Банги «РИА Новости Спорт».

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная ЦАР – 128-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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