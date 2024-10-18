В ЦАР заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России

Министр по делам молодёжи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республики Доненг Ванзумон предложил провести товарищеский матч между сборными ЦАР и России.

«Министр осудил санкции со стороны международных организаций, связанные с отстранением россиян от международных соревнований. Также Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», — приводит слова посольства РФ в Банги «РИА Новости Спорт».

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная ЦАР – 128-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.