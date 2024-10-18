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Sky: «Байер» хочет помешать переходу Вирца в «Баварию», приоритет продажи — «Сити»

Sky: «Байер» хочет помешать переходу Вирца в «Баварию», приоритет продажи — «Сити»
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«Байер» не хочет, чтобы 21-летний атакующий полузащитник леверкузенского клуба Флориан Вирц переходил в «Баварию», которая готова заплатить за трансфер футболиста крупную сумму денег. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Байер» заинтересован в продаже Вирца за границу, где наибольший интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Манчестер Сити». Подчёркивается, что «Байер» желает продать атакующего полузащитника за рекордную сумму.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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