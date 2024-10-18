«Манчестер Юнайтед» уже контактировал с Терзичем, который может заменить тен Хага — Фальк

«Манчестер Юнайтед» уже связывался с бывшим главным тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем, рассматривающимся в качестве потенциальной замены для нидерландского специалиста Эрика тен Хага, возглавляющего «красных дьяволов» на текущий момент. Об этом сообщает Give me Sport со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» было впечатлено тем, что в минувшем сезоне Терзичу удалось вывести «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, где она уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2. Подчёркивается, что 41-летний специалист входит в шорт-лист «красных дьяволов» на случай возможного увольнения тен Хага. На текущий момент Терзич находится без клуба.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: