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Акрон — Зенит, результат матча 12-го тура РПЛ, счёт 0:5, 18 октября 2024 года

«Зенит» на выезде разгромил «Акрон» в матче 12-го тура РПЛ
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Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Зенит» одержал победу со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

На 10-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы, его заменил Жилсон Беншимол. Затем спустя шесть минут полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 39-й минуте снова Мостовой, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного под конец первого тайма форвард Матео Кассьерра. На 52-й минуте отличился Лусиано Гонду. Затем на 75-й минуте произошло удаление игрока тольяттинского клуба Константина Савичева. Окончательный результат в игре на 85-й минуте установил Артур — 5:0.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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