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«Манчестер Юнайтед» рассматривает Аморима в качестве замены для тен Хага — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Аморима в качестве замены для тен Хага — Плеттенберг
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«Манчестер Юнайтед» запросил информацию о главном тренере «Спортинга» Рубене Амориме, которого клуб рассматривает в качестве потенциальной замены для Эрика тен Хага, возглавляющего «красных дьяволов» на текущий момент. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский специалист не готов покидать «Спортинг» зимой, однако его контракт, действующий до 2026 года, предусматривает пункт о расторжении по окончании сезона-2024/2025.

При этом подчёркивается, что на сегодняшний день руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему продолжает доверять тен Хагу, однако хочет быть готовым к его возможному увольнению.

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