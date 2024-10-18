Слишкович поделился ожиданиями от дебюта в «Оренбурге» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в воскресенье, 20 октября.

«В «Крыльях» оставили тренера, в «Оренбурге» поменяли — кому будет легче? Никому не будет ни легче, ни тяжелее. Нас и их их ждёт тяжёлая игра, очень важная игра. Так что сейчас на этот момент не могу ничего сказать про это. Две команды примерно одинакового уровня, которые хотят остаться в РПЛ. На игре увидим: кто на этот момент, в этот день сыграл лучше и получил три или одно очко», — сказал Слишкович в интервью клубной пресс-службе.