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Погба рассказал о своей мечте после прекращения дисквалификации за употребление допинга

Погба рассказал о своей мечте после прекращения дисквалификации за употребление допинга
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31-летний полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своих целях и мечтах в футболе после того, как закончится его дисквалификация за употребление допинга.

«Моя главная цель — вернуться в отличную форму. Это выполнимая задача, которая, однако, может занять некоторое время. Также у меня есть мечта вернуться в сборную Франции. Но нужно быть реалистами: есть футболисты, которые заслуживают своё место [в сборной], и я не хочу проявлять к ним неуважение. Мне необходимо вернуть те кондиции, которые у меня были, всё просто», — приводит слова Погба сайт журналиста Альфредо Педуллы со ссылкой на Free Foot.

После того как дисквалификация Погба была сокращена с четырёх лет до 18 месяцев, он получил возможность вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

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